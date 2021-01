Die Coronabeschränkungen zum Jahreswechsel wirkten sich extrem positiv auf die Einsatzbilanz von Feuerwehr und Rettungsdienst aus. Während in den Vorjahren die Notrufleitungen ab 00.00 Uhr nicht mehr still standen, verzeichnete die Leitstelle in der ersten Stunde des neuen Jahres lediglich fünf (!) Einsätze. Ebenfalls sehr positiv: Es kam zu keinerlei Verletzungen durch Feuerwerkskörpern.

Der erste Einsatz des neuen Jahres wurde der Leitstelle um 00.10 Uhr gemeldet: Ein medizinischer Notfall in Wattenscheid. Die erste Brandmeldung ging um 00.25 Uhr ein. In Querenburg brannte eine Mülltonne, die durch die Besatzung eines Löschfahrzeuges schnell gelöscht werden konnte. Ein um 00.46 Uhr gemeldeter Dachstuhlbrand entpuppte sich glücklicherweise als Fehlalarm, vermutlich hatten Anrufer den Rauch eines Kamins für einen Brand gehalten. Das dritte Feuer der Nacht ereignete sich um 00.49 Uhr in Werne, erneut brannte eine Mülltonne.

Insgesamt kam es zwischen 20.00 Uhr und 08.00 Uhr zu 47 Einsätzen (im Vorjahr waren es 105), aufgeteilt in 44 Rettungsdiensteinsätze (Vorjahr 72) und 3 Brandeinsätze (Vorjahr 33).

Feuerwehr Bochum