Aus einem Kleinkartenverein an der Laubenstraße 32 in

Wattenscheid sind in der vergangenen Nacht mehrere Bienenstöcke gestohlen

worden.



Unbekannte Kriminelle entwendeten in der Zeit zwischen 19 Uhr (20.03.) und 9 Uhr

(21.03.) zehn Bienenvölker mit je 5.000 bis 50.000 Einzeltieren.

Zehn Bienenvölker entwendet

Das Bochumer Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

unter der Rufnummer 0234 909-8205 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um

Zeugenhinweise auf die Kriminellen oder die entwendeten Bienen.