Küchenfund:

Die Bewohner eines Reihenhauses in Warendorf haben am gestrigen Freitag

ein Stück Haut von einer Würgeschlange gefunden.

Umgehend rückte die benachrichtigte Feuerwehr aus um die Schlange

ausfindig zu machen.

Bisher leider erfolglos.

Inzwischen wurde im Haus sowie in angrenzenden Häusern Mehl ausgestreut

um eventuelle Spuren zu finden die das Reptil hinterlässt.

Auch Lebendköder wurden ausgesetzt.

Der Experte der Feuerwehr geht davon aus, dass es sich um eine

Würgeschlange,um eine Python handelt.

Das muss ein Schock für die Bewohner aus Freckenhorst sein, ein Stadtteil

von Warendorf in NRW.

Wer wohl der Halter ist?