Die beiden Männer,die am Donnerstag gegen 17 Uhr in Gerthe-Mitte durch SEK der Polizei festgenommen wurden,sitzen seit Freitag in U-Haft.

Der Haftbefehl wurde wegen des Verdachts der Geiselnahme erlassen.Wie bekannt wurde, sollen die beiden 32 und 51 Jahre alten Bochumer am Mittwoch vier Jugendliche auf Drogen angesprochen haben.Darauf haben sie mehrfach mit einer Schreckschusspistole um sich geschossen. Einen der Jugendlichen sollen die Beschuldigen in einem Keller im Bochumer Norden festgehalten und eingeschüchtert haben.Freigelassen wurde der Jugendliche unter der Auflage bis Donnerstag herauszufinden, wo Drogen erhältlich seien.

Der eingeschüchterte Jugendliche wandte sich an die Polizei.