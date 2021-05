Bis vor ein paar Tagen waren mir die Harpener Teiche trotz ihrer Nähe zum Ruhr Park zugegebenermaßen noch völlig unbekannt. Da aber nun Urlaubszeit ist und Fernreisen aktuell außer Frage stehen, war es eine gute Gelegenheit, bei bestem Sonnenwetter den Teichen einen ersten Besuch abzustatten.

Vom Ruhr Park aus war es nur ein Katzensprung und sofort fielen die vielen verschiedenen Vogelarten auf, die an den Teichen zahlreich zu Hause sind. Reiher, Kanadagänse, Blässhühner, Haubentaucher, Stockenten oder auch Nilgänse kann man beobachten. Besonders beeindruckend war ein Kanadagänse-Paar, das mit sage und schreibe 23 Küken unterwegs war. Da konnte man im wahrsten Sinne des Wortes von einem Gänsemarsch sprechen, bevor sie nach und nach ins Wasser sprangen.

Der eigentliche Grund des Besuches war aber die türkise Farbgebung des nördlichen Teichs, die durchaus an Gewässer in der Karibik erinnern kann. Mitten im Pott scheint die Farbe schon fast unwirklich, lässt sich aber dadurch erklären, dass mineralreiches Grubenwasser aus der inzwischen stillgelegten Zeche Robert Müser in die Teiche gepumpt wird. So entsteht ein optischer Genuss, der einen kurzfristig fast vergessen lässt, dass man im Ruhrgebiet ist. Allerdings kann man eine gewisse, partielle Geruchsbelästigung nicht abstreiten, die den schönen Ausflug jedoch in keinster Weise trüben konnte.