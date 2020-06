Ludwig Kaiser spielt insgesamt sechs abendliche Orgelkonzerte mit Musik von Johann Sebastian Bach, Richard Wagner, Erik Satie, Charles Tournemire, Olivier Messiaen, Darius Milhaud, Arthur Ho-negger, Günther Becker, Giacinto Scelsi und Steve Nelson-Raney.

Am Montag, 15. Juni, beginnt in der Me-lanchthonkirche an der Königsallee eine Reihe von sechs konzertanten Abend-Kirchen, die an drei Montagen und drei Donnerstagen in Folge jeweils um 19.30 Uhr Orgelmusik in einen thematischen Zusammenhang rücken, der bestimmt wird von einer Komposition Olivier Messiaens – "Kampf zwischen Tod und Leben".

Dieses 20-minütige Werk steht jeweils im Mittelpunkt und wird gerahmt von weiteren Stücken anderer Komponisten. Jedes Konzert nimmt den Bogen des Stücks von Messiaen auf: Nach virtuosem Kampf siegt das Leben und breitet sich in unerwartet ekstatischer Ruhe aus.

Dazu treten ein biblischer oder poetischer Text und eine Stillephase. Jeder weitere Konzertabend steht unter einem neuen Aspekt des Themas.

Wie zu den Gottesdiensten werden bis zu 40 Besucher eingelassen, die nach den geltenden Infektionsschutzmaßnahmen ihren Mund-Nasen-Schutz während des Besuchs tragen und ihre Kontaktdaten in eine Liste eintragen lassen. Reservierungen für einzelne Abend-Kirchen sind auf der Homepage unter: www.kulturraum-melanchthonkirche.de möglich.

Der Eintritt ist frei



Die Abend-Kirche ist in Coronazeiten ein neues Präsenz-Format, das die Bochumer Tage für Neue Musik in diesem Jahr ersetzt.

Die Abend-Kirchen werden vom Kulturbüro der Stadt Bochum und den Stadtwerken Bochum unterstützt.