Im vergangenen Jahr hat die Stadt Bochum ihren 700. Geburtstag mit vielen Aktionen gefeiert. Wegen der damaligen Anforderungen des Infektionsschutzes konnte die größte Veranstaltung jedoch nicht stattfinden. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Am 19. Juni 2022 wird das StadtPicknick nachgeholt.

Von 11 bis 18 Uhr verwandeln sich dann ein Teil des Innenstadtrings und der komplette Boulevard zur Festmeile für Fußgänger. Dort, wo sonst die Autos die Straße einnehmen, sorgen Vertreter von mehr als 120 internationalen und heimischen Vereinen sowie Institutionen für Kultur und Kulinarik. Auch der ökumenische Stadtkirchentag ist weiterhin Teil des Picknicks und lädt rund um die Christuskirche ein. Außerdem stehen 700 Bierzeltgarnituren auf dem rund zwei Kilometer langen Rundweg, die sich ab sofort wieder über Bochum Marketing buchen lassen. Die Bierzeltgarnitur vom StadtPicknick besteht aus einem Tisch sowie zwei Bänken, die mit dem 700-Jahre-Bochum-Logo gebrandet sind. Jeder ist eingeladen, sich eine oder mehrere Garnituren zu sichern, ob er nun am Picknick persönlich teilnimmt oder nicht.

Fest der Begegnung

Die Jubiläumsgarnituren können von Privatpersonen im Internet bestellt werden. Dabei ist die Auswahl einer bestimmten Zone des Rundweges, in der die Garnitur stehen soll, möglich. Das StadtPicknick ist als Fest der Begegnung gedacht, auf dem die kulturelle und kulinarische Vielfalt der Stadt gefeiert werden soll. Die Erwerber der Garnituren sind dazu aufgerufen, aktiv am Picknick teilzunehmen und gegebenenfalls Festbesucher an ihren Tisch zum Verweilen einzuladen. Das Team von Bochum Marketing sorgt am Veranstaltungstag für den reibungslosen Ablauf, so dass jeder die von ihm gebuchte und entsprechend nummerierte Sitzgarnitur in Beschlag nehmen kann. Aber auch, wer am 19. Juni nicht zugegen sein kann, sichert sich durch den frühzeitigen Erwerb eine der 700 Jubiläums-Bierzeltgarnituren, die dann am Festtag allen Besuchern zum Platznehmen zur Verfügung steht. Nach dem Fest können die Garnituren im Zeitraum vom 21. bis zum 24. Juni abgeholt werden.

Weitere Infos

www.bochum-700.de/veranstaltung/stadtpicknick