Am 3. April startet das Eisenbahnmuseum Bochum, Dr.-C.-Otto-Straße 191, die neue Saison mit Fahrten auf der Ruhrtalbahn.



Pünktlich um 10.15 und 14.15 Uhr heißt es wieder „Freie Fahrt“ für den Museumszug. Mit seinen Personenwagen aus den 1920er bis 1950er Jahren wird der historische Zug zweimal im Laufe des Tages durch das Ruhrtal fahren.

Vom Eisenbahnmuseum in Dahlhausen geht es über Hattingen und Herbede entlang der Ruhr bis nach Wengern-Ost, von wo der Zug wieder zurück ins Eisenbahnmuseum fährt. Auch am 9. April und am 24. April fährt das Eisenbahnmuseum mit unterschiedlichen Fahrzeugen auf der Strecke.

Weil die museumseigene Dampflokomotive, die preußische „P8“, zurzeit noch wegen ihrer turnusmäßigen Hauptuntersuchung ausfällt, greift das ehrenamtliche Team des Museums auf seine Diesellokomotive 212 007 zurück.

Für eine Mitfahrt gilt derzeit die 3G-Regelung, für die beim Zustieg ein entsprechender Nachweis beim Schaffner vorgelegt werden muss. Ebenso gilt im Zug eine FFP2-Maskenpflicht. Aktuelle Information erhält man unter Tel.: 0234 / 492516 (Dienstag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr) oder online unter: www.eisenbahnmuseum-bochum.de.