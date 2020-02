Der Historische Jahrmarkt in der Jahrhunderthalle Bochum öffnet im Februar und März bereits zum 13. Mal für große und kleine Karussell-Fans seine Pforten. Die Luft füllt sich wieder mit dem Duft nach süßen Leckereien, fröhliches Kindergeschrei dringt in alle Ecken, und Musik ertönt aus allen Richtungen zugleich. Der Historische Jahrmarkt ist seit einigen Jahren ein fester Termin im Veranstaltungskalender der Jahrhunderthalle Bochum. In diesem Jahr findet er am 16., 22., 23. und 29. Februar sowie am 1. März immer von 11 bis 19 Uhr statt. Karten sind an der Tageskasse erhältlich.

Den Startschuss macht auch diesmal der "Steampunk-Jahrmarkt" am 15. Februar. Die Besucher erwartet bereits zum sechsten Mal ein viktorianischer Jahrmarkt im Stil der Jahrhundertwende des 19. Jahrhunderts mit freier Fahrt auf den historischen Fahrgeschäften.

Bei "Rock'n'Roll anne Raupe" am 21. Februar lassen die Veranstalter die Ära des Rock’n‘Roll und Rockabilly wieder aufleben. Bereits zum siebten Mal wird an diesem Abend zu Livemusik das Tanzbein geschwungen.

Und was wäre eine schönere Umgebung, um die „Halbzeit“ bis zur Cranger Kirmes zu feiern, als der Historische Jahrmarkt? Mit typischen Kirmes-Leckereien und einem kühlen Getränk wird hier am 28. Februar ab 18 Uhr das "Bergfest Cranger Kirmes" gefeiert. Die freie Fahrt auf den Fahrgeschäften ist, wie bei allen Veranstaltungen im Rahmen des Historischen Jahrmarkts, im Eintrittspreis enthalten. Tickets für die Begleitveranstaltungen sind online, in Reservix-VVK-Stellen und an der Abendkasse erhältlich.

