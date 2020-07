"Zurzeit bereite ich schon alles für den neuen Jahrgang von Theater Total vor", erzählt Barbara Wollrath-Kramer, Künstlerische Leiterin des

ambitionierten Projekts. Derweil renoviert der scheidende Jahrgang die

Räumlichkeiten. Die gute Nachricht für alle Theaterfans: Die

erfolgreiche Inszenierung "Ein Sommernachtstraum" ist bis Ende Juli noch

einige Male zu sehen.

Im September nimmt ein neuer Jahrgang seine Arbeit bei Theater Total auf; im November bringt er dann eine Performance auf die Bühne, um im Anschluss ein "klassisches" Theaterstück zu inszenieren. Bereits seit 1996 bietet das Projekt jungen Menschen die Möglichkeit, Bühnenluft zu schnuppern und wichtige Erfahrungen fürs Leben zu sammeln. Schließlich geht es auch um ganz praktische Fertigkeiten wie kochen, einkaufen und Besteck pflegen. "Dass Theater Total so langlebig sein würde", sagt Wollrath-Kramer, "hätte ich damals nicht gedacht."

Wie auch für andere Theater bedeuteten die Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie für Theater Total einen massiven Einschnitt. Eigentlich wollte das Ensemble zu einer Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz aufbrechen, doch das Virus machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Barbara Wollrath-Kramer bedauert das sehr: "Von den mehr als 30 geplanten Aufführungen konnte keine einzige stattfinden."

Häusliche Gemeinschaft

Als der Theaterbetrieb im März eingestellt wurde, seien die Akteure zunächst ihrer Wege gegangen, wie sich die Künstlerische Leiterin erinnert. "Als dann das Zeichen kam, dass wir wieder proben und spielen dürfen, haben sich elf der ursprünglich 26 Spieler entschieden, das Projekt als häusliche Gemeinschaft weiterzuführen", blickt Barbara Wollrath-Kramer zurück und erklärt, "dadurch müssen unsere Schauspieler auf der Bühne keinen Mindestabstand einhalten. Den notwendigen Abstand zwischen Bühne und Publikum wahren wir selbstverständlich." So konnte "Ein Sommernachtstraum" am 26. Juni doch noch Premiere feiern und ging wegen der positiven Publikumsresonanz sogar in die Verlängerung. Der letzte Vorhang für den scheidenden Theaterjahrgang 2019/ 2020 fällt am 26. Juli.

Ein zeitloses Shakespeare-Stück

Mit "Ein Sommernachtstraum" steht zum wiederholten Male ein Shakespeare-Drama auf dem Spielplan von Theater Total - der Vorgängerjahrgang zeigte seine Interpretation von "Was ihr wollt". "Shakespeare sagt uns viel über den Menschen und ist deshalb aktueller als mancher lebende Autor. 'Ein Sommernachtstraum' ist ein Shakespeare-Stück, bei dem ich bislang nicht Regie geführt habe", freut sich Wollrath-Kramer über die neue Herausforderung, fügt aber sogleich hinzu, "gerade dieses Stück zu inszenieren, war die Entscheidung der Projektteilnehmer. Ich trete da mit meinen Wünschen zurück."

Jeder der jungen Schauspieler spielt drei Rollen. Barbara Wollrath-Kramer resümiert: "Hätte es Corona nicht gegeben, stünden natürlich mehr Schauspieler auf der Bühne - das merkt man der Inszenierung aber nur an einer Stelle an. Dafür sind die elf verbleibenden Spieler zu einer richtigen Clique zusammengewachsen. Dass unsere Inszenierung doch noch gezeigt werden kann, ist ein großes Geschenk."

Termine

- Theater Total zeigt "Ein Sommernachtstraum" auf seiner Bühne an der Königsallee 171.

- Vorstellungen: Donnerstag, 16., 19.30 Uhr; Freitag, 17., 19.30 Uhr; Samstag, 18., 19.30 Uhr; Sonntag, 19., 17 Uhr; Donnerstag, 23., 19.30 Uhr; Freitag, 24., 19.30 Uhr; Samstag, 25., 19.30 Uhr; Sonntag, 26. Juli, 17 Uhr.

- Karten können unter: info@theatertotal.de reserviert werden.