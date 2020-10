Bedingt durch die nach dem Anstieg der Infektionszahlen verschärften Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie durften in der vergangenen Woche nur jeweils 18 Zuschauer bei den beiden Aufführungen des neuen Tanztheaterstücks „Angels and Demons“ dabei sein, das das Prinz Regent Theater gemeinsam mit der Kompanie „merighi/ mercy“ produziert hat. Der Applaus des Publikums fiel dafür umso herzlicher aus. Für die in der kommenden Woche angesetzten Aufführungen des Kinder- und Jugendstücks „(Amor und) Psyche“ wird das Theater den Zugang aller Voraussicht nach noch weiter begrenzen müssen.

Nach derzeitigem Stand werden bei dieser Koproduktion des PRT mit der Jungen Bühne Bochum, die sich an ein Publikum ab acht Jahren richtet, etwa zwölf Zuschauer pro Aufführung dabei sein dürfen. Grund sind die Abstandsregeln, die eine Ansteckung mit dem Virus verhindern sollen. Ob es für die Premiere am Donnerstag, 29. Oktober, und die beiden Folgevorstellungen am 30. und 31. Oktober vielleicht doch noch Restkarten gibt, kann beim Theater im Vorfeld erfragt werden.

Bevor am 27. November mit „All das Schöne“ bereits die nächste Premiere ins Haus steht, hat das Prinz Regent Theater für November noch einige Repertoire-Vorstellungen terminiert. Hier gibt es in der Regel noch Karten – ein Blick in den Spielplan und eine telefonische Nachfrage lohnen sich also in jedem Fall.

Infos

Eine vorherige Reservierung für die Vorstellungen im Prinz Regent Theater, Prinz-Regent Straße 50-60, ist derzeit zwingend erforderlich. Sie ist unter Tel.: 77 11 17 möglich.

Mehr Informationen gibt es auf: prinzregenttheater.de.