Das war's 2019 , prosteten sich die 34 anwesenden Mitglieder des Modernen Fanfarenzuges der Ruhrlandbühne Bochum nach ihrer Jahreshauptversammlung zu.

Am Samstag den 21.12.2019 haben die Mitglieder, Dirk Schmieder und Sebastian Komorowski in ihren Ämtern als Fanfarenzugleitung bestätigt.

Als Uniformwärtin wurde Cornelia Eckert , als Instrumentenwarte wurden Arno Lorenz und Dominik Schmieder, und als Verpflegungswart wurde Stefanie Hummel gewählt

So starten wir mit Zuversicht ins neue Jahr sind sich alle einig😄

Nach der kurzen und harmonischen Versammlung, wurde bei freiem Essen und Trinken der Jahresabschluss 2019 gefeiert. Tolle Geschenke gab es auch.

Auch im Jahr 2020 ist der Fanfarenzug wieder aktiv beim Rosenmontagszug in Linden dabei.

Das ist für uns immer der krönende Abschluss der Karnevalssession, die schon mit zwei Kinder Karnevalsveranstaltungen am 8. und 9. Februar beginnt.

Weiter geht es mit eigenen Veranstaltungen an Weiberfastnacht, mit der Karnevalsparty am Freitag und am Karnevalssamstag mit der großen Prunksitzung. Auch in Hattingen, Herne und Dortmund sind die Ruhrlandfanfaren im Karneval unterwegs.

Aber auch im Rest des Jahres ist der Fanfarenzug im Stadtteil Südwest sehr aktiv, wie zum Beispiel mit der eigenen Veranstaltung Dahl’sen Total oder bei den Feuerwehrfesten in Linden und Dahlhausen der Lindener Meile, bei Sommerfesten im Rosalie Adler Senioren oder beim LDT.

Wer gerne Musik machen möchte, ein Instrument spielen möchte, oder Spaß haben möchte ist bei uns genau richtig, wissen die jugendlichen im FZ zu berichten.

Instrumente, Uniformen werden vom Verein gestellt, wer Interesse hat kanonisch einfach einmal bei uns auf den Proben, Mo + Fr um 19:00 Uhr sehen lassen.

Wir freuen uns auf euch❤️