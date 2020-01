Jubiläumsjahr 2020 der Autobahnkirche RUHR (= Epiphanias-Kirche) beginnt mit einem spektakulärem Konzert

Das Jahr 2020 ist ein ganz besonderes Jahr für die Epiphanias-Kirche (Autobahnkirche RUHR), Dorstener Str. 263, 44809 Bochum. Vor 90Jahren wurde die Kirche eingeweiht, vor 10 Jahren wurde sie in Anwesenheit des damaligen Bundestagspräsidenten Prof. Dr. Norbert Lammert, der Bochumer Oberübermeisterin Dr. Ottilie Scholz u.a. Personen aus der Landes- und Stadtpolitik sowie zahlreichen leitenden Geistlichen verschiedener christlichen Religionen als Autobahnkirche RUHR in einem Festakt der Öffentlichkeit „übergeben“. Die Kirche steht als Bauhauskirche unter Denkmalschutz und ist Teil der Route der Industriekultur (Route 26).

Was liegt näher, als dieses Jubiläumsjahr mit einem großen Konzert zu beginnen. Ein ganz besonderes Neujahrskonzert erklingt am Samstag, 11. Januar 2020, um 18:00 Uhr in der Autobahnkirche RUHR = Epiphanias-Kirche, Dorstener Str. 263, 44809.

Auf dem Programm stehen drei Werke von Johann Sebastian Bach:

Seine großartige - selten aufgeführte - Kantate zu Neujahr „Jesu nun sei gepreiset“ (BWV 41) und die beiden letzten Kantaten aus Bachs berühmten Weihnachtsoratorium (BWV 248), Kantate V zum Sonntag nach Neujahr und Nr. VI zu Epiphanias.

Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Ausführende sind das international renommierte renommierte Coelner Barockorchester, das sich der historischen Aufführungspraxis verpflichtet weiß, Theresa Nelles - Sopran, Alexandra Thomas - Alt, Wolfgang Klose -Tenor und Joachim Höchbauer - Bass und als Chor das Collegium vocale der SELK, das seit mehr als 25 Jahren regelmäßig unter der Leitung von Hans-Hermann Buyken (Kamp-Lintfort) konzertiert.

Eintritt 20 Euro, für Schüler/Studenten 10 Euro.