Ab sofort und bis zum 10. Januar 2021 gibt es Einschränkungen bei den Präsenzgottesdiensten.

Ev. Seelsorge steht Einsamen bei

In den evangelischen Gemeinden finden in diesem Zeitraum keine kirchlichen Veranstaltungen statt. „So heilig mir persönlich der Gottesdienst ist, so sehr werbe ich jetzt dafür, das Fest in diesem Jahr zuhause zu feiern“, sagt Superintendent Gerald Hagmann. Die evangelische Seelsorge wird für alle auch während der Feiertage erreichbar sein. Telefonnummern und Kontaktmöglichkeiten sind unter: www.kirchenkreis-bochum.de aufgeführt.

Gotteshäuser stehen den Gläubigen offen

Auch die katholischen Gemeinden reagieren auf die gegenwärtigen Entwicklungen. „Nach einer Videokonferenz mit den Pfarrern der fünf Pfarreien steht fest, dass in den Pfarreien Liebfrauen, St. Franziskus und der Propsteipfarrei St. Peter und Paul alle Gottesdienste bis voraussichtlich 10. Januar ausfallen“, gibt Stadtdechant Pastor Michael Kemper bekannt. In der Wattenscheider Propsteipfarrei St. Gertrud und in der Stiepeler Klosterpfarrei St. Marien beobachtete man die weitere Entwicklung der Inzidenzzahlen.

Die Kirchen werden an den Weihnachtstagen und über den Jahreswechsel nicht verschlossen bleiben, sondern zum Besuch der Krippe und zum Gebet einladen. Zudem gibt es an vielen Kirchorten im Stadtdekanat die Möglichkeit, das Friedenslicht aus Betlehem abzuholen. Die Öffnungszeiten der Kirchen und die Abholzeiten des Friedenslichtes werden auf den Pfarreihomepages bekannt gegeben.

Auf: www.bochum-katholisch.de gibt es ökumenischen Hausgottesdienst zum Download. Ein guter Zeitpunkt hierzu könnte das Läuten aller Glocken der evangelischen und katholischen Kirchen an Heiligabend um 18 Uhr sein.

Radiogottesdienst am zweiten Weihnachtsfeiertag

Am Samstag, 26. Dezember, feiern Superintendent Gerald Hagmann und Pfarrer Constantin Decker in der Pauluskirche in der Innenstadt einen Radiogottesdienst. Um 10 Uhr wird er live auf WDR 5 übertragen. Musikalisch steht Bachs Weihnachtsoratorium im Mittelpunkt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Radiogottesdienst ein Angebot haben, an dem wirklich alle Menschen in Bochum und darüber hinaus teilhaben können“, sagt Superintendent Gerald Hagmann. Der Termin stand schon lange fest und erweist sich nun als besonders günstig. Radiogottesdienst zum Fest