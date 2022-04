Im März 2020 drehte Corona gewaltig am „Schicksalsrad“. Der Profane Chor Bochum hatte für den 21. März eine Aufführung der „Carmina Burana“ von Carl Orff geplant. Eine Woche vorher wurde sie auf unbestimmte Zeit verschoben. Eine verständliche Entscheidung und doch herbe Enttäuschung, nicht nur für die Sänger des Profanen Chores und Chorleiterin Elisabeth Esch, auch für das erwartungsvolle Publikum. Der große Saal des Anneliese Brost Musikforums in Bochum war damals nahezu ausverkauft.



„O Fortuna – Nun hat sich das Rad wieder gedreht. Eine großartige Chance, unser Jubiläumskonzert – wenn auch um mehr als zwei Jahre verspätet – auf die Bühne zu bringen“, freut sich Elisabeth Esch, die mit dem Chor seit März die Proben wieder aufgenommen hat. Soeben ist der Vorverkauf gestartet. Aufgrund der großen Nachfrage wird es im Musikforum nun zwei Aufführungen geben, am Samstag, 28., sowie am So. 29. Mai, jeweils um 19 Uhr.

Die Aufführung „Carmina Burana“ in der Fassung für Chor, zwei Flügel und Schlagwerk (Bochumer Symphoniker) wird von verschiedenen Gastsängern und bekannten Solisten unterstützt. „Carmina Burana – iterum narrata“, so lautet der vollständige Titel, wird mit entsprechendem Zungenschlag „erneut erzählt“ von Jochen Malmsheimer, der die Moderation für beide Konzertabende übernimmt.

Offenes Chorprojekt seit 1995

Gegründet wurde der Profane Chor 1995 nach einem offenen Chorprojekt zu Carl Orffs „Carmina Burana“. Der Chor erhielt seinen Namen somit von den „Cantiones Profanae“. Als Chorleiter folgte auf Wolfgang Feuerlein zunächst Reiner Krosser und seit 2010 entwickelt Elisabeth Esch den Klangkörper. Heute zählt der Chor mehr als 60 Sänger. Das Repertoire umfasst weltliche Chormusik in verschiedenen Sprachen und reicht vom Madrigal über das Volkslied bis zur Popmusik, ein wichtiger Schwerpunkt ist auch die Verbindung von Literatur und Musik. Alljährlich setzt der Chor in Bochum besondere Akzente durch seine Benefizkonzerte, in der Coronazeit nicht zuletzt im Rahmen von „Fensterkonzerten“.

Termine und Infos

Die neuen Termine sind:

- Samstag, 28. Mai, 19 Uhr im Großen Saal des Anneliese Brost Musikforums Ruhr. Eintrittskarten für die abgesagten Konzerte am 21. März 2020 bzw. 2. November 2020 sind automatisch für dieses Konzert gültig.

- Sonntag, 29. Mai, 19 Uhr. Für dieses Konzert sind Eintrittskarten für das abgesagte Konzert am 3. November 2020 ebenfalls automatisch gültig.

- Tickets gibt es darüber hinaus bei der Bochum Touristinfo, Huestr. 9, Tel. 0234/963020, oder über: www.ADticket.de.

- Eintrittskarten können auf den jeweils anderen Termin umgebucht werden, falls freie Plätze verfügbar sind. Hierzu die Vorverkaufsstelle kontaktieren, bei der die Eintrittskarte gekauft wurde.

- Weitere Informationen: www.der-profane-chor.de.