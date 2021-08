Eins werden Barbara Frey, die neue Intendantin der Ruhrtriennale, und Geschäftsführerin Dr. Vera Battis-Reese nicht müde zu betonen: "Wir haben auf ein analoges Festival gesetzt und werden nun für diese Entscheidung belohnt. Dafür sind wir unendlich dankbar." Schließlich musste das Festival der Künste im vergangenen Jahr pandemiebedingt ausfallen.

Ab Samstag, 14. August, bis zum 25. September können Kulturbegeisterte in Bochum, Duisburg, Essen und Gladbeck Veranstaltungen aus den Bereichen Musiktheater, Konzert, Schauspiel, Tanz und Performance erleben, wobei Intendantin Barbara Frey bewusst darauf verzichtet hat, ihre dreijährige Amtszeit unter ein übergeordnetes Motto zu stellen. Die Junge Triennale hält besondere Angebote für Kinder, Jugendliche und ihre Familien bereit. Die Platzkapazität ist in Pandemie-Zeiten natürlich deutlich reduziert.

Spielstätten sind dabei Industriedenkmäler der beteiligten Städte. In Bochum sind die Jahrhunderthalle, wo am Sonntag, 15. August, die Musiktheater-Produktion "Bählamms Fest" mit Musik von Olga Neuwirth und einem Libretto von Elfriede Jelinek Premiere feiert, und die Turbinenhalle im Westpark Orte des Geschehens. Die Premiere von "Bählamms Fest" ist allerdings bereits ausverkauft.

Zusammenkommen in der Pappelwaldkantine

Um ein "Zusammenkommen in Pandemie-Zeiten", wie es Barbara Frey vorschwebt, zu ermöglichen, wurde die Pappelwaldkantine an der Jahrhunderthalle konzipiert, wo Getränke und Speisen aus der Region angeboten werden - alles vegetarisch oder vegan.

Wer zwischen dem 15. August und dem 25. September an der Jahrhunderthalle vorbeikommt, kann auf dem Vorplatz die Festivalbibliothek 2021 besuchen. Die zur Ruhrtriennale eingeladenen Künstler wurden gebeten, Bücher mitzubringen, die ihnen über die kunstarme Corona-Zeit hinweggeholfen haben. Die Festivalbibliothek präsentiert die so entstandene Sammlung.

Das analoge Angebot wird durch digitale Optionen ergänzt: Ausgewählte Produktionen werden auch als Videostreams zu sehen sein; Audioeinführungen und digitale Nachgespräche flankieren das analoge Angebot. Intendantin Barbara Frey wird beim "Freybier digital" mit Künstlern ins Gespräch kommen. Ein Blick auf die Website lohnt sich also allemal.

Infos

In Bochum finden die Veranstaltungen der Ruhrtriennale in der Jahrhundert- und der Turbinenhalle, An der Jahrhunderthalle 1, statt.

Alle Infos zum gesamten Programm gibt es auf: ruhrtriennale.de.

Der informative Katalog zur Veranstaltung kann auf der Website heruntergeladen oder über ein dort verfügbares Formular in gedruckter Form bestellt werden.