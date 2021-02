Laut Stadt handelt es sich lediglich um eine Überprüfung an der Brantropstraße in Bochum-Weitmar.

Eine Evakuierung sei nicht geplant. Am Dienstag (23.2) wird nach einem Kampfmittel gesucht. Das kann eine Bombe oder auch eine Granate sein so die Feuerwehr und die Stadt Bochum. Bisher fehlt die Bestätigung das überhaupt eine Bombe liegt so der Chef der Feuerwehr ,Simon Heußen.

Quelle :

Radio Bochum