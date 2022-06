Die Mallorca - Saison läuft an:

Taschendiebe treiben derzeit verstärkt auf Mallorca ihr Unwesen, besonders an der Playa de Palma. Das Geschäft blüht die Touristen kommen in Scharen.

Diebe Tag und Nacht im Einsatz:

Die Vorgehensweise unterscheidet sich bei Tag oder Nacht. Es ist ja so einfach - tagsüber ist es die Unachtsamkeit und Nachts ist es der Alkohol.

Am Abend blüht das Geschäft...

Traurig aber wahr:

Geldbeutel und Handy sind schneller weg als man denkt. Das Jagdgebiet ,meist dort wo Menschenmengen unterwegs sind. Egal ob ein Geldbeutel in Handtasche, Rucksack oder in den Hosentaschen steckt du merkst den Diebstahl viel zu spät.

Die Diebe reisen nicht nur aus allen Teilen der Insel an.

Auch viele Deutsche touren mal eben rüber und zocken ab.

Die Späher:

Meist werden die Opfer ausgekundschaftet. Wo werden Handy oder Geldbörse nach Gebrauch hingesteckt und schon ist der Diebstahl ein leichtes Spiel.

Es fängt am Flughafen an:

Dein Gepäck ist schnell weg wenn du es kurz einmal aus den Augen lässt.

Gut im Geschäft ist auch die sogenannte Rolex-Bande die sich auf hochwertige Uhren spezialisiert hat. Schon manch Gutbetuchten wurden auf die Schnelle 20.000 Euro vom Arm genommen.

Hauptsache ein bisschen was Wert.

Futsch ist sie....

Gerade erst wieder am Flughafen geschehen.

In der Nacht lässt sich der Trick mit dem Freundschaftsband bestens anwenden.Schnell Bändchen ans Handgelenk schnell die Uhr entwendet.

Verstärkte Einsätze:

Die Polizei versucht, mit einer großen Anzahl an Beamten auch in Zivil präventiv vorzugehen.

Inzwischen gab es zahlreiche Festnahmen, trotzdem nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Fast 20 Diebe innerhalb weniger Tage auf frischer Tat erwischen nenne ich schon ein Ergebnis.

Schon selbst betroffen:

Bei uns heißt es kein Handy - wenn wir unterwegs sind und Bares nur in kleinen Mengen wenn möglich. Wir hatten vor einigen Jahren zweimal das Pech eines Taschendiebstahls mit hohen Verlusten. Da heißt es aufgepasst...

Die Diebstähle auf Mallorca sind enorm, die Bandenkriminalität groß.

Masche:

Der vermeintlich nette Urlauber der mit dir plaudern will. Dir noch ein Drink ausgibt will deine Nähe oft nur aus einem Grund...

Dich Ausrauben...

Auch Einbrecher haben Hochsaison.

Schönen Urlaub wünsche ich da nur noch...

Mallorca:

Mallorca ist nicht nur Saufgelage und Ballermann.

Mallorca:

Mallorca ist ein einziger Krimi.

Drogenkriminalität, Diebstähle und Prostitution greifbar nahe. Man kann praktisch zusehen.

Mallorca:

Aber es gibt auch schöne Seiten das ist das was uns immer wieder einmal bewegt auf die Insel zu fliegen.

Ach,schöne Seiten gibt es natürlich auch.

Wäre da nicht die wunderbare Landschaft der strahlend blaue Himmel und soviel Sonne 🌞 pur würden wir längst dem den Rücken zukehren was wir 1973 kennen und lieben lernten.

Mallorca...