SKORPION:

Du besitzt viele Talente, du k├Ânntest so viel mehr, als dir selbst zutrauen! Aber in diesen Jahr setze alles darauf- deine gro├če Chance wartet auf dich. Stelle dich den Herausforderungen-du wirst unglaubliches bewirken. Du wirst die Welt zum Positiven ver├Ąndern. In dir steckt ein Skorpion, das mutigste und geheimnisvollste Wesen im Tierkreis. Freue dich auf 2022 Jupiter man├Âvriert dich zielsicher dorthin wo deine Ambitionen ernst genommen werden.

Liebe:

Liebe ist dir das H├Âchste, man kostet den Himmel ,schmeckt die Ewigkeit, weilt eine Zeit im Rosengarten, im Paradies. Den Singles unter euch ist Jupiter rund um deinen Geburtstag oder in den ersten drei Novemberwochen besonders wohlgesonnen. Wer ihn noch nicht hat findet jetzt seinen Traumpartner.┬á

Beruf:

Wenn es um deinen Beruf geht,┬á spielt neben Jupiter auch Pluto eine gro├če Rolle. Er macht dich stark und erfolgreich. Auch Uranus hat Einfluss in 2022 das bedeutet, etwas Neues wagen. Keine Sorge, es ist die richtige Entscheidung.

Mach es...

Quelle:

Movie tv 

Liebe Leser*innen.

Im Lokalkompass tummeln sich viele Skorpione Ich bin einer davon. 

Ich bin gespannt was 2022 alles so drauf hat, ihr auch?