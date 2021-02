In Bochum ist die Zahl der Touristen in der Corona -Pandemie stark gesunken.

Fast 70 Prozent ...

Wen wundert es das der Tourismus einbricht die Lädchen dicht die Gastronomie ebenfalls.

Trauriger Rückblick:

Rund 119.000 Menschen haben uns im letzten Jahr besucht. Das sind 68 Prozent weniger als im Vorjahr. Auch die Zahl der Übernachtungen ist eingebrochen. 2020 haben 267.000 Touristinnen und Touristen in Bochum übernachtet. Das ist ein sattes Minus von 59 Prozent. Es ist ein Trauerspiel was diese Pandemie so anrichtet.

(Zahlen des statistischen Bundesamtes.)

Die Gewerkschaft fordert eine Perspektive für Hotels und Restaurants mit entsprechenden Hygiene - Maßnahmen. Außerdem möge die Politik Beschäftigten aus dem Touristengewerbe unter die Arbeit greifen.

