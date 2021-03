"ACAB-Schmierereien (all cops are bastards) sind nicht einfach nur ein Ärgernis, sondern sie sind ein Schlag ins Gesicht der Bochumer Polizistinnen und Polizisten, die mit ihrer Arbeit unseren Respekt verdienen. Es war daher völlig richtig, im vergangenen Jahr diesen Schmierereien den Kampf anzusagen", so Luisa-Maximiliane Pischel, stellv. Vorsitzende der FDP-Fraktion. "Doch gerade an exponierten Standorten gibt es noch Nachholbedarf. Wenn man am Bochumer Hauptbahnhof auf einem Bahnsteig steht und auf die benachbarte Baustelle schaut, kann man gleich an zwei Stellen beschmierte Behälter mit dem Kürzel ‚ACAB‘ entdecken. Gerade bei einem solch wichtigen Entree zur Stadt Bochum entsteht für Reisende der falsche Eindruck, dass solche Schmierereien von der Stadt Bochum toleriert werden. Besonders peinlich ist es dabei noch, dass die Stadt Bochum auf der Baustelle noch aufwendig für sich selbst wirbt. Hier müssen den Ankündigungen des Oberbürgermeisters endlich auch Taten folgen und die Schmierereien entfernt werden."