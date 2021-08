Was ist der Schlüssel für den Herbst/Winter 2021? In der Debatte über neue Regeln in der aufkommenden vierten Welle ist man scheinbar auf der Suche nach neuen Wegen. Laut Jens Spahn hat die 50er-Inzidenz ausgedient. Sie war der Maßstab bei einer ungeimpften Bevölkerung. Momentan sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums 59,2 Prozent der Deutschen vollständig geimpft. Bisschen muss da aber noch oder?

50er Inzidenz:

Spahns Vorschlag ist, sie aus dem Gesetzt zu streichen. Als neuer Parameter gehöre die Zahl der ins Krankenhaus aufgenommenen COVID-Patienten. Hospitalisierung ist scheinbar in Zukunft angesagt. Der Inzidenzwert ist nicht mehr das Kriterium für Beschränkungen .

Die neue Richtschnur:

Die Belegung in Kliniken.

Und ?

Auf die Neufassung des Gesetzes dürften wir gespannt sein.

An dieser Stelle die Bochum Inzidenz:

126,9 laut RKI

36 Hospitalisiert.



Quelle:

zdfheute