Die FDP startet am Samstag, den 21. August 2021, mit einer hochkarätig besetzten Informationsveranstaltung im Bochumer Bermuda3Eck in den Bundestagswahlkampf. Die Veranstaltung findet auf der Bühne am KAP im Bermuda3Eck statt und startet um 17 Uhr. Hauptredner wird der FDP-Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl Christian Lindner sein.

Außerdem treten der nordrhein-westfälischen FDP-Landesvorsitzende Dr. Joachim Stamp und der parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion Dr. Marco Buschmann auf. Auch die örtlichen Bundestagskandidaten Olaf in der Beek (Wahlkreis 140 Bochum I), Klaus Füßmann (Wahlkreis 141 Herne – Bochum II) und Anna Neumann (Wahlkreis 139 Ennepe-Ruhr II mit den Städten Hattingen, Herdecke, Sprockhövel, Wetter und Witten) werden sich vorstellen.

„Deutschland braucht einen Neustart. Wir Freien Demokraten wollen, dass unser Land moderner, digitaler und freier wird. Wir glauben an das große Potenzial unseres Landes. Daran, dass wir die großen Herausforderungen unserer Zeit innovativ und nachhaltig lösen müssen“, so Olaf in der Beek MdB, Kreisvorsitzender der FDP Bochum und Bundestagskandidat im Wahlkreis 140. „Als Bochumer Freie Demokraten freuen wir uns sehr, dass wir mit einer der zentralen Veranstaltungen der FDP NRW in den Bundestagswahlkampf starten können.“

„Nie gab es mehr zu tun“, betont Olaf in der Beek. Der Bochumer Direktkandidat skizziert auch einige Hauptforderungen der FDP zur Bundestagswahl, die auf der Veranstaltung am 21. August 2021 sicherlich auch eine Rolle spielen werden: „Wir brauchen einen Entfesselungspakt für die deutsche Wirtschaft. Ein Prozent der Mehrwertsteuereinnahmen sollen künftig zusätzlich in Bildung investiert werden. Um den digitalen Wandel zu gestalten, brauchen wir ein Digitalisierungsministerium. Der Emissionshandel muss schnellstmöglich auf alle Emissionen ausweiten. Wir müssen Bürgerrechte schützen und ‚Staatstrojaner‘ wieder abschaffen.“

Die Veranstaltung wird von Live-Musik begleitet. Alle Interessierten sind herzlich zur Teilnahme eingeladen.