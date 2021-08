„Es ist gut, dass das Thema Erbaurecht nun in den Fokus der Stadt Bochum gerückt wird“, sagt Hans-Josef Winkler, Ratsmitglied der UWG: Freie Bürger. „Die Ausarbeitung des vorliegenden Papiers ist auf den Punkt gebracht und so schlüssig, dass wir dem ohne Vorbehalte zustimmen können“, erläutert Winkler.

Als besondere Vorteile des Erbbaurechtes sind eine Sicherung der vereinbarten Nutzung über die gesamte Laufzeit des Erbbaurechtes, eine Festlegung von Nutzungsinhalten und baulichen Maßnahmen sowie der dauerhafte Erhalt des Grundvermögens hervorzuheben. „Im Sinne einer nachhaltigen Bodenpolitik wird so die stärkere Steuerung einer sozialgerechten Bodennutzung in der Stadt Bochum erreicht“, so sieht es die Vorlage der Koalition vor, die nun in der Ratssitzung mit großer Mehrheit verabschiedet wurde.

Winkler abschließend: „Wir reden viel von Nachhaltigkeit und Verantwortung, deshalb ist die Entscheidung dafür ein Schritt in die richtige Richtung, der auch künftigen Generationen eine gute Lebensgrundlage in unserer Stadt garantieren wird.“