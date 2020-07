"Einfach nur die Entscheidungen anderer zu kritisieren, war mir irgendwann zu wenig", erklärt Martin Benning, FDP-Spitzenkandidat für die Bezirksvertretung Bochum-Südwest, seine Motivation für sein politisches Engagement. "Ich will aktiv Einfluss auf die Entscheidungen in meiner Stadt und vor allem in meinem Stadtbezirk nehmen." Die FDP-Liste für die Bezirksvertretung Bochum-Südwest umfasst sieben Kandidatinnen und Kandidaten: Auf Platz 2 kandidiert die Lehrerin Iris Beck, auf Platz 3 tritt der selbstständige Finanzberater Marcel Gollbach an. Auf den weiteren Plätzen folgen die Rechtsanwältin Luisa-Maximiliane Pischel (Platz 4), der Bundestagsabgeordnete Olaf in der Beek (Platz 5), der Auszubildende Marlon Beck (Platz 6), die Intensivfachkrankenschwester Nina Winter (Platz 7) und der Dipl.-Finanzwirt Udo Keune (Platz 8).

Handlungsbedarf sieht der 59-jährige Informatiker vor allem bei der Pflege und Weiterentwicklung der Rad- und Wanderwege und deren Ausstattung. "Der Ausbau der Freizeitmöglichkeiten in jedem Alter für Spaziergänger und Radfahrer muss weiter vorangetrieben werden. Dabei soll auch die Pflege der Wanderwege im Weitmarer Holz berücksichtigt werden. Als FDP fordern wir nicht nur eine konsequente Sanierung der Straßen, sondern auch der Rad-, Wander- und Fußwege. Auch Sitzbänke und andere Verweilmöglichkeiten müssen erneuert und verbessert werden."

Die Ausstattung der Schulen ist auch ein Thema, das Martin Benning am Herzen liegt: "Wie wichtig die Ausrüstung der Schulen mit moderner IT-Infrastruktur ist, hat man im Laufe des Jahres während der Corona-Krise erleben können. Viele Schulen haben noch nicht einmal ein WLAN-Netzwerk, über das die Lehrer mit Eltern und Schüler per E-Mail in Kontakt treten können. Über die Möglichkeit, die Schülerinnen und Schüler digital zu unterrichten, wollen wir an dieser Stelle noch gar nicht reden. Hier muss dringend weiter investiert und ausgebaut werden."

"Noch immer kommen Behördengänge nicht völlig ohne Papier aus. An der Digitalisierung der Bürgerbüros muss konsequent weitergearbeitet werden. Künftig muss jeder Vorgang online möglich sein, ohne dass man ins Bürgerbüro Weitmar oder ins Ratshaus muss“, so Benning.

Die FDP-Ratskandidaten im Stadtbezirk Bochum-Südwest sind Iris Beck (Wahlbezirk 61: Bärendorf), Luisa-Maximiliane Pischel (Wahlbezirk 62: Weitmar-Mitte), Martin Benning (Wahlbezirk 63: Weitmar-Süd), Olaf in der Beek MdB (Wahlbezirk 64: Linden) und Marcel Gollbach (Wahlbezirk 65: Dahlhausen). Luisa-Maximiliane Pischel kandidiert zudem auch auf Platz 2 der FDP-Ratsreserveliste.