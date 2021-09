Die SPD-Schmechtingtal lädt am 11.09. zum historischen Stadtteil-Spaziergang mit dem Historiker und Denkmalpfleger vom LWL, Dr. Hans Hanke. Für circa anderthalb Stunden erfahren die TeilnehmerInnen spannende Anekdoten aus dem Schmechtingtal und erhalten eine breite Palette an Informationen über die historischen Orte und deren Geschichten. Der Kortländer Kiez und die Speckschweiz gehören sicherlich zu den spannendsten Flecken in der Bochumer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Beginn ist um 15 Uhr am Eingang des Bergbaumuseums.