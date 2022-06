Die Häuser im Wohnpark Hiltrop sind bis auf geringe Restarbeiten fertig gestellt, und es wurde mit der endgültigen Herstellung der Ringstraße in der Siedlung begonnen. Hans-Friedel Donschen, Bezirksvertreter der Fraktion UWG: Freie Bürger/FDP im Bochumer Norden: „Das ging bislang auch recht flott, obwohl die PKW außerhalb des Wohngebietes abgestellt werden mussten, da die Zufahrten zu den Häusern nur sehr bedingt möglich waren. Zudem hätten die geparkten Fahrzeuge den Straßenbau merklich beeinträchtigt. Dennoch haben es die Fahrzeuge des USB geschafft, die Mülltonnen zu leeren – allerdings und seltsamerweise bis auf die Wertstofftonne (gelbe Tonne).“

Donschen weiter: „Das Wertstoff-Team teilte über den Straßenbautrupp einigen Anrainern mit, dass aus verkehrstechnischen Gründen eine Entleerung nicht erfolgen wird - und so fuhren sie unverrichteter Dinge von dannen. Auf Nachfrage beim USB hieß es, dass die Wertstofftonnen am nächsten Morgen geleert werden würden, wenn diese außerhalb der Baustelle abgestellt werden. Also wurden die Tonnen mit oder auch ohne Kennzeichnung von den Bewohnern der Siedlung am späten Abend und in der Früh an den Rand der Baustelle geschleppt und hingestellt. Natürlich hatten nicht alle Siedlungsbewohner die Aktion mitbekommen, ihre vollen Tonnen wurden somit nicht geleert. Wahrscheinlich landete der nun anfallende Wertstoff in der Restmülltonne.“

Eine frühzeitige und deutliche Ablaufinformation durch den USB über Leerungsmodalitäten hätte den erzeugten Unmut und das Unverständnis der Betroffenen sicher gemildert. „Die Frage, die sich mir in dem Zusammenhang stellt: Wer entscheidet eigentlich über die Zumutbarkeit einer Leerung? Und: Wie wird beim USB Zumutbarkeit definiert? Immerhin: Eine Woche später erfolgte eine vollumfängliche Leerung. Lag es am Baufortschritt der Straße, am Team oder an den Beschwerden?

Hans-Friedel Donschen: „Interessant wird es sicher zu beobachten sein, wie die Abfuhr von Restmüll, Papier und Wertstoff durch den USB ablaufen wird, wenn wegen einer Erneuerung der Abwasserrohre die Hiltroper Straße komplett für den Verkehr gesperrt wird. Ob es dann dazu im Vorfeld einen informativen Aktionsplan für die Bürger*innen geben wird? Ich bin gespannt.“