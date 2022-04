Kick-Off der FDP Bochum zur Landtagswahl 2022 mit Moritz Körner MdEP

Die FDP Bochum startet offiziell in den nordrhein-westfälischen Landtagswahlkampf. Nordrhein-Westfalen ist ein starkes Land – weiter vorangebracht von der FDP. Als unabhängige fortschrittliche Kraft der Mitte wollen wir diesen Weg weiter fortsetzen. Fördern wir jedes Talent. Mit bester Bildung, die auf selbstbestimmtes Leben vorbereitet. Stärken wir unsere Wirtschaft: als Gründerland Nummer 1, mit weniger Bürokratie und mehr Förderung innovativer Ideen. Von hier aus weiter.

Wir freuen uns sehr, dass wir zu unserem Wahlkampfauftakt mit Moritz Körner den neuen Generalsekretär der FDP NRW begrüßten können. Körner wurde am vergangenen Wochenende auf einem Landesparteitag zum neuen Generalsekretär gewählt. Körner gehört seit 2019 dem Europäischen Parlament an und setzt sich dort für ein zukunftsfähiges Europa ein. Er gehört dem Ausschuss für Bürgerliche Freiheit, Justiz und Inneres sowie dem Haushaltsausschuss an. Körner setzt sich im Europäischen Parlament besonders für den Schutz der Bürgerrechte ein.

"NRW darf keine schwarz-grüne Innovationswüste werden", warnte Körner bei seiner Wahl zum Generalsekretär. "Das kann sich dieses Land nicht erlauben. Wir müssen weiter Innovationsland bleiben. Anstatt an Hochschulen "Klimaschutz-Manager" einzuführen, wie es die Grünen fordern, sollten wir das Geld besser nutzen, damit unsere Hochschulen an den besten Technologien im Kampf gegen den Klimawandel forschen können."

Der Kick-Off der FDP Bochum zur Landtagswahl 2022 findet am Freitag, den 8. April 2022, um 18:00 Uhr im Miss Hops im Bermuda3eck statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen und sich auch mit Fragen aktiv in die Debatte einzubringen.