Wir sitzen alle in einem Boot :

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach rudert zurück. Keine freiwillige Isolation von Corona-Infizierten. Die zum 1.Mai geplante freiwillige Isolation von Corona-Infizierten ist vom Tisch.

Bleiben soll aber eine verkürzte Isolation von fünf Tagen. Am Montag hatte der Gesundheitsminister noch mitgeteilt, das Corona-Infizierte und Kontaktpersonen ab 1.Mai in der Regel nur noch freiwillig und für kürzere Zeit in Isolierung oder Quarantäne müssen. << Es bleibt dabei, wenn jemand erkrankt, also infiziert hat, dann ordnet das Gesundheitsamt weiter an. Und wenn jemand Kontaktperson ist, und es ist Quarantäne ,dann macht man es selbst:>>

Na, das war ja eine kurze Episode, Karl.

Quelle:

dpa