Mit einem Riemker Rundgang startet die CDU Riemke in die heiße Phase des Kommunalwahlkampfes.

Der Riemker Rundgang beginnt am 18. August um 18.35 an der Haltestelle Keplerweg der Linie 354.

Die Christdemokraten wollen sich die aktuelle Situation rund um die Amazon Auslieferungsstelle ansehen, durch die Keplersiedlung gehen und auch die Grenze zu Herne überschreiten. Immer wieder wird über den Schleichverkehr durch die Keplersiedlung geklagt

„Als Kandidat für den Rat der Stadt Bochum und für das Ruhrparlament ist dies eine gute Gelegenheit, einen Blick über den Tellerrand zu werfen. Wir sind am Rande Bochums aber in der Mitte der Metropole Ruhr,“ betont Lothar Gräfingholt, Vorsitzender der CDU Riemke und Kandidat der CDU für den Rat der Stadt und das Ruhrparlament." Die geografische Mitte des Ruhrgebiets ist nur knapp 3 km entfernt an der Rolandstraße in Röhlinghausen".

Am Rande des Wahlkampfauftakts wird die CDU auch das Programm für Riemke präsentieren.