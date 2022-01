Trotz zahlreicher Beweise leugnet Russland offiziell seit Jahren, dass sich russische Soldaten in den von Kiew abtrünnigen Gebieten in der Ostukraine aufhalten.

Ein Urteil eines Bezirksgerichts offenbart nun erstaunliche Details: In dem Text wird offen die Lieferung von Proviant an russisches Militär geschildert, das in den beiden selbsternannten Volksrepubliken stationiert ist.

Der Sprecher von Russlands Präsident Wladimir Putin dementiert prompt und spricht von "Fehlern".

Foto: Russische Soldaten / Foto: Igor Rudenko (Игорь Руденко). • CC BY 4.0