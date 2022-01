Fische 20.2-20.3 erleben besonderes:

Deine Intuition ist legendär:

Deine Feinfühligkeit besonders. Auch im Puncto Bescheidenheit bekämst du ein Fleißkärtchen. Wenn es irgendwo ein Siegertreppchen gibt wenn es etwas zu holen gibt verzichtest du mitunter und lässt anderen den Erfolg.

Achtung:

2022 ist dein Jahr ,denn Jupiter stärkt all deine wunderbaren Eigenschaften .Dein Selbstbewusstsein-bekommt einen gewaltigen Auftrieb obwohl deine Psyche eigentlich dein Schwachpunkt ist.

Liebe und Beziehungen:

In der Liebe und als Seelengefährte bist du ein echter Glücksfall: sinnlich, fantasiebegabt, einfühlsam aber auch rätselhaft genug. Verschenke dein Herz also nicht wieder an einen Menschen der dies nicht zu schätzen weiß.

2022 wirst du wenn du noch Single bist eine Liebe finden wo die Chemie besonders stimmt.

Gute Chancen:

Neptun befindet sich seit Längerem in deinem Sternzeichen, und so bleibt es auch. 2022 geschehen Dinge die du dir in deinen kühnsten Träumen nicht vorstellen kannst. Ein Traumjob und ein schönes neues Zuhause ist in Sicht. Finanziell läuft es super.

Quelle: Movie TV

Text:

Gudrun Wirbitzky