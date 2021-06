Der 700. Geburtstag von Bochum steht vor der Tür – zum Jubiläum gibt es ab sofort exklusiv in der Bochum Touristinfo und online bei www.wirsindbochum.de die passenden Geschenke. Schon seit einiger Zeit ist die 700-Jahre-Bochum-Sonderedition des Spieleklassikers Monopoly der absolute Renner. Ab dem heutigen Montag kommt die limitierte Auflage des fluoreszierenden Null-Euro-Scheins zum Stadtjubiläum hinzu.

Der fluoreszierende Null-Euro-Souvenirschein, der unter Schwarzlicht leuchtet, ist ein beliebtes Sammlerobjekt. Auf der 700-Jahre-Bochum-Edition sind die Burg Blankenstein und die Statue von Graf Engelbert II. von der Mark sowie das Logo des Festjahres zu sehen. Das Souvenir mit symbolischen Wert sieht nicht nur täuschend echt aus, es wird – wie normale Euro-Banknoten – in der französischen Wertpapierdruckerei Oberthur Technologies auf Sicherheitspapier gedruckt und trägt einige typische Sicherheitsmerkmale. Wasserzeichen, Hologramm, Kupferstreifen, ein transparentes Fenster und die aufgedruckte Seriennummer machen jeden Schein zu einem einzigartigen Erinnerungsstück.

Sonderverkauf des Bergbau-Scheins

Der Null-Euro-Schein in der 700-Jahre-Bochum-Edition ist ab dem 7. Juni in einer auf 1.000 Stück limitierten Auflage für sieben Euro in der Bochum Touristinfo und online unter www.wirsindbochum.de verfügbar. Dort findet ab sofort auch ein Sonderverkauf der Bergbau-Souvenirscheine statt. Erhältlich sind für fünf Euro pro Stück nun die beliebten laufenden Nummern von 1 bis 100 sowie die wiederholten Ziffern, auch „Schnapszahlen“ genannt, wie 777.

Monopoly ist der Renner

Weiterhin erhältlich ist auch die 700-Jahre-Bochum-Sonderedition des Spieleklassikers Monopoly. Dank der Vorbestellungen war sie schon vor der Veröffentlichung im Mai der meistverkaufte Artikel bei der Bochum Touristinfo. Auch nach dem Verkaufsstart im Mai blieb das Gesellschaftsspiel mit den Bochumer Straßen und Orten das beliebteste Produkt. Die Auflage ist auf 1.000 Stück limitiert.

Weitere Überraschungen warten

Drei weitere Geschenk-Überraschungen zu 700 Jahre Bochum werden im Laufe der Geburtstagswoche noch präsentiert.

Das gesamte Angebot ist online zu finden, unter: www.wirsindbochum.de. Der Bochum-bringt´s-Lieferservice ermöglicht eine Zustellung im Stadtgebiet am selben oder nächsten Tag.

Auch die Bochum Touristinfo an der Huestraße 9 ist wieder besuchbar, ohne Anmeldung oder Corona-Test. Alternativ können Bestellungen per Click & Collect in der Touristinfo abgeholt werden.

Bochum Touristinfo, Huestraße 9

Hotline: 0234 963020

Montag bis Samstag von 10 bis 16 Uhr