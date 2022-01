Auf zu neuen Ufern:

Deine positive Einstellung zum Leben hat dir viele Höhenflüge-aber auch so manchen Dämpfer beschert. 2022 darfst du nun aus dem Vollen schöpfen ,solltest aber bei aller Karriere-Euphorie und Glückseligkeit immer rechtzeitig den Fuß vom Gas des Lebens nehmen.

Es ist nämlich so :

Jupiter, anerkannt als Glücksplanet ,reicht dir von Mai bis Ende Oktober die Hand. Das verheißt Glück. Aber während der ersten vier Monate, und dann wieder in den beiden letzten ,zieht Jupiter seine helfende Hand zurück.

Also klarer Blick ist stets von Nöten.

In der Liebe aber...

Hier brennst du öfter lichterloh - und manches Gefühlschaos ist dir sicher und zieht dich gelegentlich herunter. Im Herbst wirst du plötzlich häuslich und träumst von dauerhafter Zweisamkeit mit Zukunft. Auch im Beruf bieten sich dauerhaft ungeahnte Chancen, deine Ideen, deine Kreativität sind gefragt wie nie zuvor und bieten dir unglaubliche Chancen. Sei bereit für einen Karrieresprung.

Das klingt 2022 doch so richtig gut.

Gelesen für euch:

Movie tv