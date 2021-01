In Bochum hat sich die Corona-Lage weiter etwas entspannt. Die 7-Tage-Inzidenz liegt am Montag (04.01.) bei 123,6. Kurz nach Weihnachten lag sie bei rund 180. Es gibt allerdings einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit Corona: Es handelt sich um eine 88-jährige Frau, die MIT dem Virus gestorben ist. Das hat uns ein Sprecher der Stadt Bochum gesagt. Aktuell sind 1.333 Bochumerinnen und Bochumer nachweislich mit Corona infiziert. Das sind 37 weniger als am Wochenende. 201 Bochumer liegen im Krankhaus, davon 37 auf der Intensivstation. 21 Intensivpatienten werden beatmet, das sind 7 weniger als noch am Sonntag.

Die aktuellen Fallzahlen für Bochum gemessen an der Einwohnerzahl: 372.193:

Fälle

8.277(+31)

Genesen

6.852(+67)

Verstorben

92(+1)

Aktiv

1.333(-37)

Im Krankenhaus

201(+2)

Intensiv

37(-4)

Inzidenzwert der letzten 7 Tage

pro 100.000 EW

123,6

Quelle: Radio Bochum