90 Corona-Fälle in Bochum mit britischer Mutation infiziert

Auch bei uns in Bochum gibt es immer mehr Corona-Infizierte, die sich mit der britischen Mutation des Virus angesteckt haben. Am Wochenende gab es 17 neu bestätigte Mutationsfälle, insgesamt sind es jetzt 90 Fälle in Bochum.

Weiteres Bochumer Todesopfer

Eine 95-jährige Frau ist mit Corona-Infektion an einer anderen Erkrankung gestorben. Sie hatte zuletzt in einem Seniorenheim in Bochum-Werne gelebt. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist damit auf 165 gestiegen. 111 Bochumerinnen und Bochumer sind an Covid-19 verstorben, 54 mit dem Virus an einer anderen Erkrankung.

Wenige Neuinfektionen, weniger akut Infizierte

Seit Sonntag gab es nur vier bestätigte Neuinfektionen in Bochum. Insgesamt sind 320 Menschen in Bochum mit Covid-19 infiziert. 54 Bochumerinnen und Bochumer werden im Krankenhaus behandelt, 20 davon auf der Intensivstation.

Inzidenz sinkt, Impfquote steigt

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist minimal gesunken auf aktuell 55,5. Die Impfquote liegt in Bochum jetzt bei 3,57 Prozent. Mehr als 13.200 Bochumerinnen und Bochumer haben die komplette Schutzimpfung aus Erst- und Zweitimfung bekommen. Mehr als 22-tausend weitere haben schon eine erste Impfung bekommen.

Quelle: Radio Bochum