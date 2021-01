Das Gesundheitsamt meldet am Sonntag einen wieder gestiegenen Inzidenzwert, der jetzt bei 124,4 (+4,0) liegt. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt bei 8708 (+40), 7612 (+6) sind genesen.

Ebenfalls ist die Zahl der Todesopfer gestiegen: 68 Menschen sind an Covid 19 und weitere 34 mit dem Virus (Gesamtzahl: 102) gestorben. Aktuell sind in Bochum 994 (+31) Personen infiziert.

In Bochumer Krankenhäusern liegen 156 (+3) Patienten und Patientinnen, davon 31 (-/-0) auf Intensivstationen, 20 Covid-19-Patienten müssen davon (+1) beatmet werden.

Geimpft worden sind mittlerweile in Bochum 4.283 Personen, das sind 1.098 mehr als am Samstag.

Quelle: Stadt Bochum