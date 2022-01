Schönheitsreparaturen sind Job des Mieters. Doch zählt das Streichen der Fenster dazu? Wie steht’s mit dem Bodenbelag? Kann ein Laie für Verschönerungen sorgen oder muss ein Fachmann Hand anlegen? Ein Experte des Mietervereins gibt Rat zu all diesen Fragen in der Mietrechtsberatung der Verbraucherzentrale in Bochum. Ein 15-minütiges Beratungsgespräch mit einem Experten des Mietervereins kostet 20 Euro.

Freitag, den 04.02.2022, 12:00 - 14:00 Uhr

Wichtig: Terminabsprache unter Tel.: 97 47 37 01