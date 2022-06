Wenn von Donnerstag, 7. Juli, bis Sonntag, 10. Juli, die Innenstadt bei „Bochum Total“ zur Festivalmeile wird, sorgt die Bogestra mit Bus und Bahn für Mobilität von Anfang an in dieser Zeit ihr Angebot.

Zusätzliches Fahrtangebot

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag fahren folgende Nachtexpresslinien:

NE1 (Bochum Hbf - Stahlhausen - Wattenscheid - Günnigfeld - Hordel - Hamme - Grumme - Bochum Hbf)

NE1 bis NE8

Auf den Nachtexpresslinien NE1 bis NE8 können in der Nacht zum Freitag außerdem jeweils drei zusätzliche Fahrten ab dem Bochumer Hauptbahnhof um 1.20, 2.20 und 3.20 Uhr angeboten werden.

NE10

Die Nachtexpresslinie NE10 startet in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ebenfalls mit drei zusätzlichen Fahrten ab dem Bochumer Hbf um 1.01, 2.01 und 3.01 Uhr.

Nachtfahrten der U35 CampusLinie

Auch die Nachtfahrten der U35 CampusLinie werden verstärkt. Dadurch können in der Nacht zum Freitag in beide Fahrtrichtungen drei zusätzliche Fahrten ab dem Bochumer Hbf jeweils um 1.20, 2.20 und 3.20 Uhr sowie eine weitere Fahrt mit der Endhaltestelle Riemke Markt um 3.45 Uhr angeboten werden. In den Nächten zum Samstag und zum Sonntag fährt die U35 zusätzlich jeweils um 1.50 und 2.50 Uhr ab dem Bochumer Hbf in beide Richtungen. Außerdem wird eine zusätzliche Nachtfahrt der Linie um 1.05 Uhr in Richtung Herne angeboten.

NE306

Die Linie NE306 fährt in der Nacht von Donnerstag auf Freitagzusätzlich um 1.22, 2.22 und 3.22 Uhr ab dem Bochumer Hbf in Richtung Wanne-Eickel.

Linie 308

Auf der Linie 308 werden von Donnerstag bis Sonntag alle 15Minuten zusätzliche Fahrten angeboten. Von Donnerstag bis Samstag in der Zeit von 20 bis 0.30 Uhr und am Sonntag zwischen 15 und 22 Uhr.

SB37

Außerdem verkehrt die Linie SB37 bei ihrer Fahrt am Donnerstag um23.35 Uhr ab dem Bochumer Hbf wie freitags als Linie 557 bis Schwelm Bf.

Umleitungen und Haltestellenveränderungen

Für Bochum Total sowie den Auf- und Abbau der Bühnen werden der Südring und die Viktoriastraße für den gesamten Verkehr gesperrt. Aus diesem Grund müssen einige Linien von Dienstag, 5. Juli, 18 Uhr, bis Dienstag, 12. Juli, 22 Uhr, umgeleitet werden.

Dabei kann die Haltestelle Südring von allen im Folgenden genannten Linien sowie vom NE10 nicht angefahren werden.

Linie 353

Die Linie 353 fährt anstelle der Haltestelle Bochum Rathaus den gleichnamigen Haltepunkt der Linien 336, 345 und 368 auf der Bongardstraße an.

Linien 350, SB37,NE4

In Fahrtrichtung Hauptbahnhof bedienen die Linien 350, SB37 und der NE4 alternativ zur Haltestelle Schauspielhaus den gleichnamigen Haltepunkt der Linie 353.

Linie 365

Die Linie 365 kann aufgrund der Umleitungen außerdem nicht an den Haltestellen Schauspielhaus, Bochum Rathaus, Bongardstraße und Bochum Hbf/Boulevard halten.

NE5

Der NE5 kann die Haltestelle Schmidtstraße nicht anfahren und bedient in Fahrtrichtung Hauptbahnhof alternativ zur Haltestelle Annastraße den gleichnamigen Haltepunkt der Linie 345 auf der Alleestraße.

Die Bogestra bittet alle Fahrgäste um Verständnis für diese Beeinträchtigung. Für Fragen zum Tarif, zu Linien oder Fahrzeiten kann rund um die Uhr die ServiceNummer Tel.: 0800 6 50 40 30 angerufen werden. Die persönlichen Verbindungen können in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet oder über Mutti, der BOGESTRA-App, abgerufen werden.