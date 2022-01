23.11.-21.12 Schütze.

Du bist der Gewinner des Jahres. Jupiter gibt 2022 den Ton an und räumt dir eine Vorrangstellung ein. Dieser Planet ist dir ganz besonders zugetan. Du stehst in der ersten Reihe ,wenn das Glück verteilt wird. Von Mai bis Oktober ist deine besondere Zeit.

Wichtig:

Von Juni, Juli, und August schickt der Himmel innovative Ideen mit denen sich Erfolge anbahnen.

Liebe:

Du bist ein Romantiker-aber manchmal fehlt der Blick in die Realität. Aber auf Solisten wartet schon bald ein Wunder: Du begegnest dem Menschen, der dich versteht ,ohne dass du dich erklären musst.

Job:

Lust auf Neues? Dann mach mal! Ab Mai steht Jupiter in der richtigen Position, um die eigene PR -Maschine im Gang zu setzen. Glaub an dich starte durch. Erinnere dich daran das ein Schütze zu den Menschen gehört die der Welt Gutes bringen. Du kannst so viel bewegen, glücklich machen-Freude schenken.

2022 wird für dich ein Highlight.

Quelle:

Movie tv