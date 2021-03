Seit etwa 13 Monaten grassiert die Pandemie in Deutschland:

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.500.182 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte allerdings bei weitem höher sein. Die Zahl der Genesenden gab das RKI mit etwa 2.304.300 an. Die Gesamtzahl der mit und an Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 71.900. Der bundesweite 7-Tage-R lag am Samstag bei 1,06. 100 Infizierte (rein rechnerisch) stecken 106 weitere Menschen an. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen von 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1,flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.