In Bochum ist am Samstag ein weiteres Corona-Todesopfer bestätigt worden. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten in Bochum auf 36. Zehn weitere sind mit Corona an einer anderen Erkrankung gestorben. Außerdem gibt es nachweislich 46 neue Infizierte in Bochum. Damit sind seit Beginn der Pandemie mehr als 5-tausend Menschen in unserer Stadt infiziert gewesen. 856 Bochumerinnen und Bochumer sind im Moment infiziert, 77 von ihnen werden im Krankenhaus behandelt. Das sind drei weniger als am Freitag. Auf der Intensivstation werden aktuell 20 Fälle behandelt. Die 7-Tage-Inzidenz ist deutlich gesunken. Sie liegt jetzt in Bochum bei 108,0.

Quelle: Radio Bochum