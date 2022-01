WIDDER:

Vielleicht bist du dir dessen gar nicht bewusst, aber in dir schlummert etwas besonderes ein spiritueller Helfer und Heiler. Du besitzt diese wunderbare Gabe anderen Mut zu schenken, sie zu führen - ihnen Mut und Vertrauen zu schenken für die Dinge des Lebens.

Vorsicht:

Aber mit diesen Gaben heißt es auch behutsam umzugehen um nicht zu dominant zu wirken denn auch du bist ein Suchender.

Liebe:

Am schönsten wird die Liebe,Jupiter, der Herrscher über das kommende Jahr, sorgt für Partner und Freunde denen du blind vertrauen darfst. Eine alte Liebe flammt wieder auf. Also nicht wundern ,wenn diese Liebe wie ein Sturmwind beginnt, dir fast den Atem raubt.

Wunderbar:

Seelen die zueinander finden und zusammen wachsen.

Chancen:

Großartiges wirst du 2022 bewirken. Aber du benötigst Geduld die ersten vier Monate reifen deine Ideen nur. Ab Mai bist du bereit im Job deine Chancen zu ergreifen. Nicht abwarten bis andere dich ermuntern, mach dein Ding. Du kannst unglaublich viel schaffen, pack es an.

Quelle:

Movietv

Text:

Gudrun Wirbitzky