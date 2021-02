WIR MACHEN UNS SORGEN UM IHRE ELTERN!

Aktuell rufen Trickbetrüger vermehrt in Bochum und Wattenscheid an. Sie geben an, von der Staatsanwaltschaft zu sein. Die aktuelle Masche: Ein Familienmitglied sei in einen Unfall verwickelt und brauche dringend mehrere tausend Euro.

Es kann auch Ihre Eltern treffen!

Bitte weisen Sie Ihre Eltern daraufhin, niemals Geld an Unbekannte zu übergeben und warnen Sie sie vor diesen Gefahren!

Wichtige Infos und wichtige Präventionshinweise: https://polizei.nrw/senioren

Polizei Bochum