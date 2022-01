Sorry leider nur ein Smartphone Einsatz:

Calima:

Die Kanarischen Inseln erleben ihn gerade wieder ihren Sturm ihren Calima.

Aber zur Zeit ist er in einer ruhigen Phase und erfreut uns eher als das er uns beunruhigt.

Es ist Calima:

Begünstigt durch einen Calima und den wunderbaren Temperaturen die immer währende Sonne entsteht eine Wolkenformation ,Trockene Luft, besonders warme Temperaturen und auch oft der starke Wind sind die üblichen Begleiterscheinungen einer Calima. Die Calima-Wetterlagen können mehrere Wochen andauern und mit starken Wind und warmer Luft starke Schäden an der Vegetation anrichten.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

In den sonnigen Wintermonaten - eben jetzt - tritt die Calima stets mit hohen Windgeschwindigkeiten auf. Der Himmel wird diesig die Fernsicht wird stark beeinträchtigt aber dies hält sich meist nur kurz.

Besonders häufig ist Calima im Sommer, vor allem im Juli und August:

Die Calima-Häufigkeit hat extrem zugenommen und so kann man sagen alle vier bis sechs Wochen bringt der Wind aus Nordafrika die sandige Welle auf die Kanaren. Das traumhafte Wetter lockt uns Jahr für Jahr zu den Kanarischen Inseln.

Das erste Mal nun in Corona-Zeiten.

Während wir in Deutschland im Winter geradezu kalt gestellt werden locken hier Frühlingshafte, sommerliche Temperaturen zwischen 20-26 Grad.Was ist da schon ein sandiger Blick nach oben und ein sanfter Wind. Calima, das bedeutet auch das die Temperaturen steigen es drückend warm wird. Die Sicht wird schlecht, denn feiner Sand hängt in der Luft. Übrigens in der jetzigen Zeit ist Calima sogar schön, die tiefroten Farben der Sonnenuntergänge die gesamte Himmelsfärbung gleicht einer eine Traum-Kulisse.

hochgeladen von Gudrun - Anna Wirbitzky

Guckt mal...

So schön können stürmische Zeiten...