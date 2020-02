Der Wattenscheider Boxer Baris Kilicaslan (U19/Mittelgewicht) überzeugte bei den in Warendorf ausgetragenen Wastfalenmeisterschaften U19 und darf sich Westfalenmeister 2020 nennen.

Im Halbfinale setzte sich Baris gegen den aktuellen Kreismeister Adhurim Maljici vom BSC Hagen-Haspe in einem hart umkämpften Duell durch und sicherte sich damit die Finalteilnahme.

Im Finale traf der Wattenscheider Faustkämpfer auf Joel Gabriel vom BSV Gronau. Der Wattenscheider konnte die ihm aufgesetzte Kampftaktik voll umsetzen und dominierte den Kampf von der ersten bis zu letzten Sekunde. Baris Kilicaslan wurde zum einstimmigen Punktsieger und Westfalenmeister 2020 erklärt!

Mit dem Gewinn der Westfalenmeisterschaft qualifizierte sich der Wattenscheider Kämpfer für die Teilnahme an der NRW-Meisterschaft, die im April stattfinden wird.