VfL - Fans fiebern Aufstieg entgegen:

Ein Sieg am Freitag Abend wäre für uns Bochumer ein Highlight und für unseren VfL ein Meilenstein in Richtung Aufstieg.

Zitiere Bochums -Trainer Thomas Reis: Der Druck beim HSV aufsteigen zu müssen, sei groß.

Wird schon!!!!!

Ganz Bochum brennt auf dieses Spiel.

Drücken wir die Daumen.

Der VfL in der ersten Liga - alles schon miterlebt .

Zeit das Bochum zurückkehrt.

Die Zuversicht auf die Erste Liga ist groß.

Die Rückkehr ins Fußball-Oberhaus nennt es meine Tageszeitung.

Seit 11 Jahren heiß ersehnt.

Das klingt gut...

Die Vorfreude auf das Spiel gegen den HSV ist auf jeden Fall groß.