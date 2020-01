Junioren Fechterinnen sammeln dieses Wochenende Weltcuppunkte. Los geht es am Samstag im Sportzentrum Westenfeld, Wattenscheid ab 9 Uhr. 

Bereits zum 34. trägt die Fecht- und Sportgemeinschaft Ruhr Wattenscheid ein Weltcupturnier aus im Junioren Damenflorett aus. Mit dabei sind die Fechterinnen des Perspektiv- und Aufbaukaders vom Deutschen Fechterbund im Pokal der Stadt Bochum.

Zum Turnier am 1. und 2. Februar, werden etwa 20 Nationen mit ca. 110 Spitzenfechterinnen im Sportzentrum Westenfeld, Lohackerstraße 9 in Wattenscheid erwartet.

Die jungen Fechterinnen im Alter zwischen 14 und 19 Jahren haben sich über die Junioren-Rangliste qualifiziert für den Wettkampf qualifiziert. Bei den Einzelwettkämpfen geht es um wichtige Punkte für die Qualifikation zur Junioren-Weltmeisterschaft 2020 in Salt Lake City, USA. Eine Teamwertung wird ebenfalls ausgetragen, bei der die Mannschaften ebenfalls Punkte für die Weltrangliste sammeln.

Die Fechthallen der FSG Ruhr Wattenscheid öffnen an beiden Tagen ab 09:00 Uhr.