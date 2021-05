Sonntag der 23.05.2021 .

Der VfL möchte zurück in die erste Liga.

Wir halten die Fahne hoch.

Wer Zeitzeuge beim Jahrhundert Spiel - VfL Bochum gegen Bayern am 18. September 1976 war und dann noch das Glück hat bei einem ganz besonderen Filmeabend des Stadtspiegel Bochums dabei zu sein darf sich glücklich schätzen. VfL - Fans besitzen Humor, und zwar nicht zu knapp.

Klare Ansage.

Wie anders lässt es sich erklären, dass ausgerechnet eine Niederlage von blau-weißen Anhängern zum vereinseigenen ,,Jahrhundertspiel" gewählt wird ? Einen Vier -Tore -Vorsprung komplett zu verspielen, hat in der Bundesliga vorher und danach keine Mannschaft ,,geschafft".

Das Jahrhundertspiel 1976 .

Unvergessen:

Bundesliga 1976/77 ,6.Spieltag Samstag,18.09.1976 ,15:30 Uhr, Ruhrstadion Bochum VfL Bochum 1848 -FC Bayern München 5:6 (3.0)

Anmerkung:

Sämtliche Schwarz Weiß Fotos sind Bild vom Bild die ich vor einigen Jahren im Stadtarchiv Bochum machen durfte.

,,Bochum, ich komm aus Dir, Bochum ich häng an Dir !" Herbert im Ruhrstadion macht einem VfL Sieg noch emotionaler.

Herbert Grönemeyer ist Co-Kommentator beim VfL Spiel gegen Fürth.

Davor singt er seine Bochum - Hymne live im Ruhrstadion.

In Bochum hält man seine Versprechen .

2015 vor einem Konzert zum 30 jährigen Albums ,,4630 Bochum" hat er diesen Deal gemacht.

10.000 Mitglieder muss der VfL und haben er kommt zurück anne Castroper und trällert.

Längst Schnee von Gestern.

12.276 Mitglieder war der Stand am 20.Oktober 2020.

Gleich kommt er.

Bruni, hat mich blau gefärbt.

Unvergessen:

1971 schaffte es der Verein für Leibesübungen Bochum 1848 Fußballgemeinschaft e.V. in die erste Bundesliga und hielt sich dort 22 Jahre auf.

Fotos:

Vereinsgründung: 14. April 1938.

Entstanden durch die Fusion dreier Bochumer Sportvereine.

Turnverein Bochum 48

Germania 06

und des TuS Bochum

Wobei die Ursprünge des Turnvereins bis auf das Jahr 1848 zurückreichen.

Die Fans des VfL Bochum fiebern dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga entgegen. Am heutigen Sonntag soll/muss es klappen.

Unsere Stadt schreibt Erfolgsgeschichten.

Kein Zufall ,harte Arbeit .

Und jetzt müssen wir in die ???????

ERSTE LIGA.