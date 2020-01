Die Vorrunde des Bochumer Sparkassen Masters 2020 ist gespielt. Jetzt fiebern die insgesamt 38 qualifizierten Mannschaften den Endrunden- und Finalspielen entgegen, die von Freitag, 17., bis Sonntag, 19. Januar, in der Rundsporthalle am Stadionring ausgetragen werden. Es ist das Highlight der Fußball-Hallensaison in Bochum.

In der Vorrunde blieben Überraschungen größtenteils aus, die Favoriten auf den 20. Stadtmeistertitel wie DJK TuS Hordel, Concordia Wiemelhausen, DJK Wattenscheid, SW Wattenscheid 08 ober der SV Phönix befanden sich am Montagabend alle noch im Lostopf.

Favorit geriet ins Straucheln

Beinahe hätte es mit der DJK TuS Hordel aber ausgerechnet die klassenhöchste und bestplatzierte Bochumer Mannschaft erwischt. Nach einem 1:1 gegen den C-Ligisten CSG Westpark und einer 1:2-Niederlage gegen den A-Ligisten DJK Arminia Bochum stand die Elf um Trainer Holger Wortmann nahe am Vorrunden-Aus, gewann dann aber doch noch mit drei Siegen eines der beiden Vorrundenturniere im Bezirk Mitte.

Kreisvorsitzender Klaus-Dieter Leiendecker sprach bei der Endrundenauslosung von fairen Vorrundenturnieren, wollte aber auch seine Verärgerung über den kurzfristigen Rückzug dreier Mannschaften nicht verbergen.

Ein Titelanwärter wird den Sprung ins Finale verpassen

Mit der DJK TuS Hordel, Concordia Wiemelhausen und der DJK Wattenscheid zog Glücksfee Michael „Ata“ Lameck die drei klassenhöchsten Bochumer Teams bei den 1. Mannschaften in die obere Hälfte des Tableaus, so dass zumindest einer der heißen Titelanwärter den Sprung in die Finalrunde verpassen wird.

Die Finalrunden beginnen am Sonntag, 19. Januar, ab 12.15 Uhr.

Der Samstag, 18. Januar, ist der Familientag mit einem Rahmenprogramm für Groß und Klein. Beginn ist ab 10.30 Uhr.

Die Auslosung der Endrundengruppen in der Übersicht:

[b]

1. Mannschaften:

Gruppe A: DJK TuS Hordel, DJK Wattenscheid, CSV Linden, BV Hiltrop; Gruppe B: Adler Riemke, TuS Harpen, SuS Wilhelmshöhe, Concordia Wiemelhausen (Sa., 18.1.; 10.30 bis 14.20 Uhr) ; Gruppe C: DJK Arminia Bochum, SW Wattenscheid 08, SC Weitmar 45, TuS Kaltehardt; Gruppe D: SV Phönix, VfB Günnigfeld, RW Langendreer, FC Altenbochum (Sa., 18.1.; 16.15 bis 20 Uhr) .

Gruppe A: SV Phönix Bochum II, SV Langendreer 04 II, DJK Wattenscheid II, FC Altenbochum II, Concordia Wiemelhausen; Gruppe B: DJK Adler Riemke II, SuS Wilhelmshöhe II, SW Wattenscheid 08 II, Weitmar 45 II, BV Hiltrop II ( Fr., 17.1.: 17 bis 21.45 Uhr) .

. A-Junioren:

Gruppe A: DJK TuS Hordel, Concordia Wiemelhausen, DJK Wattenscheid; Gruppe B: DJK Arminia Bochum, SG Wattenscheid 09, Weitmar 45; (So., 19.1.: 10.30 bis 12 Uhr) .

. Frauen:

Gruppe A: VfL Bochum, Union Bergen, SF Westenfeld; Gruppe B: SV Waldesrand, Eintracht Grumme, SV Höntrop; (Sa., 18.1.: 14.30 bis 16.10 Uhr).

[/b]